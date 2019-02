Parte dalla Calabria il primo tour di Albergatore Pro

8 Febbraio 2019 13:22

Calabria: l’ambizioso progetto per la formazione di professionisti nel settore alberghiero e turistico ha come partner e sponsor territoriale “Acqua degli Dei – Mediterranean Essence”

“Stiamo formando la nuova generazione di albergatori professionisti e il primo obiettivo del tour è condividere strategie e case history di successo direttamente sul territorio per far scoprire agli albergatori i principi del metodo Albergatore Pro”.

Questo quanto riportato su una delle pagine del sito che racchiude in sintesi lo scopo principale dell’ambizioso progetto. Tra gli obiettivi del primo tour calabrese quanto di seguito riportato in modo semplice e didascalico:

COSA IMPARERAI DURANTE IL SEMINARIO?

i principi fondamentali per una corretta strategia di destinazione;

il “nuovo” ruolo del commercialista come business partner per l’hotel;

le linee guida per impostare un breakfast a 5 stelle (scelta delle materie prime, presentazione, allestimento);

come sfruttare le automazioni digitali per attirare e fidelizzare i clienti.

L’evento di formazione alberghiera, permetterà quindi ai partecipanti di conoscere e approfondire alcune tematiche utili per le strategie di marketing turistico. Questi sono passaggi necessari per migliorare la comunicazione aziendale online e dare dei servizi graditi e utili ai potenziali clienti che navigano in internet alla ricerca di informazioni sulle destinazioni e sulle strutture alberghiere.

Valuta questo articolo