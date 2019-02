Calabria, Santelli: “Sanità allo sbando, Oliverio ha fallito”

9 Febbraio 2019 14:50

Santelli: “le dimissioni del direttore generale dell’azienda sanitaria di Cosenza, la più grande del Meridione, certificano il totale fallimento della giunta Oliverio sul più importante tema della vita sociale regionale”

“Le dimissioni del direttore generale dell’azienda sanitaria di Cosenza, la più grande del Meridione, certificano il totale fallimento della giunta Oliverio sul più importante tema della vita sociale regionale”. Lo afferma l’on Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria. “Le ragioni addotte da Mauro sono oscure ed ermetiche e richiamano all’ennesimo scontro fra Presidenza della Regione e struttura commissariale. Uno scontro – aggiunge Santelli – confermato dal ricorso al Tar del Lazio, da parte della Giunta, avverso la nomina del subcommissario Schael. Il bilancio di questi quattro anni è mezzo è desolante e deprimente – prosegue Santelli – con una politica territoriale assente, che ha solo riempito gli ospedali, ha annullato i concetti di prevenzione e riabilitazione ed ha fatto crescere e consolidare le sacche di clientela. Il mattinale imperativo del centrosinistra è stato quello di occupare potere mentre i servizi e la loro qualità arretravano incredibilmente. In attesa di avere un nuovo governo regionale la speranza, veramente modesta – conclude Santelli – è che l’Asp venga “demilitarizzata” e si nomini un commissario super partes che inizi a lavorare per il risanamento di un ente che muove un miliardo di euro di interessi annui e che non sa, da tantissimo tempo, operare per il bene comune della salute pubblica”.

