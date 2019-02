Incredibile in Calabria: ruba i fiori del copri bara, denunciato 45enne

8 Febbraio 2019 22:00

Calabria: un uomo rubava fiori freschi dalle bare in obitorio per rivenderli. Un quarantacinquenne è stato identificato e denunciato a Catanzaro dai carabinieri con l’accusa di furto

E’ incredibile quanto successo in Calabria: un uomo rubava fiori freschi dalle bare in obitorio per rivenderli. Un quarantacinquenne è stato identificato e denunciato a Catanzaro dai carabinieri con l’accusa di furto. A fare scoprire il singolare furto è stato un uomo che si era recato nel cimitero per sbrigare delle pratiche relative alla sepoltura del nonno. Una volta giunto nell’obitorio, l’uomo si è accorto della mancanza sul feretro del copri bara composto da rose rosse e ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Valuta questo articolo