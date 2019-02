26 Febbraio 2019 16:36

Arriva in Calabria il live di presentazione del disco di Titti Smeriglio. Tre appuntamenti in un weekend al Palco di Cosenza, Café Retro di Lamezia Terme e Blue Dahlia di Marina di Gioiosa Jonica

Arriva in Calabria il live di presentazione del disco di Titti Smeriglio, Non so dirti no. 3 appuntamenti in un weekend al @Palco di Cosenza, @Café Retro di Lamezia Terme e @Blue Dahlia di Marina di Gioiosa Jonica, per ascoltare la voce calda, potente ed emozionante della cantautrice siciliana e le sue canzoni che ci parlano di noi con grande sensibilità, partecipazione ed un pizzico di ironia. Il modo di scrivere spontaneo ed apparentemente leggero di Titti, esplora il mondo dell’amore e dell’assenza, per chiedersi in realtà se comprendiamo ed accettiamo la qualità delle nostre relazioni e quanto siamo in grado veramente di migliorarle. Quello che succede nei rapporti d’amore è poi un’emanazione riferibile a tutte le relazioni interpersonali. L’incapacità di prestare vera attenzione alla persona che ci sta accanto; la follia più o meno consapevole e rassegnata di voler ostinatamente rimanere legati a una situazione palesemente scomoda, quasi grottesca, ma ritenuta ineluttabilmente necessaria, la poca chiarezza dell’amore e la consapevolezza che per migliorare la nostra percezione e interazione con gli altri bisogna innanzitutto imparare ad ascoltare e a voler bene a se stessi: questi sono i temi cantati da Titti Smeriglio in questa produzione che vede importanti collaborazioni e un sound che attraversa gli anni ’60 e ’70. Titti, insieme agli eclettici musicisti della sua band con cui da anni suona ed arrangia i suoi brani, presenta un live di grande qualità in equilibrio tra energia e passione, in grado di coinvolgere e divertire il pubblico. In scaletta anche un emozionante inserto di canzoni in siciliano, che svela il profondo legame con la sua Terra d’origine.

Sul palco:

Titti Smeriglio: voce

Antonio Ragosta: chitarra

Mattia Di Cretico: batteria

Fabio Fochesato: basso

BIO

Titti Smeriglio è una raffinata cantautrice siciliana. Vive e lavora a Roma da anni. Sono tante e varie le sue esperienze musicali, da 25 anni da sola e in gruppo ha sperimentato, provato, aggiunto, tagliato, ricomposto e confrontato le note e le frasi della sua musica. Il suo primo EP autoprodotto, “Canzonette D’Amore”, è stato un successo di pubblico tanto da farle avere ingaggi come songwriter per televisione e cinema. Collabora con Paolo Buonvino e Santi Pulvirenti, noti compositori di colonne sonore di film e serie televisive. Scrive canzoni per i reality “Chiedi a papà” Rai3, e “Coppie in attesa” Rai2; per il film “Orecchie” del 2017, per le serie televisive “La mafia uccide solo d’estate” e “Tutto può succedere” Rai1. Nelle prime due stagioni di quest’ultima, la produzione le chiede anche di apparire in video con le sue canzoni. Con il suo modo di scrivere spontaneo ed accattivante, propone canzoni in cui è facile riconoscersi e la sua voce calda ci racconta di noi con grande sensibilità ed ironia. Il 19 ottobre è uscito il suo primo album “Non so dirti no”, prodotto anche grazie al contributo di una fortunata campagna di crowdfunding.

