Calabria: approvato il piano antiracket e antiusura

17 Febbraio 2019 18:52

Calabria: approvato dalla commissione consiliare regionale contro la ‘Ndrangheta il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura

Approvato in Calabria dalla commissione consiliare regionale contro la ‘Ndrangheta il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura. “La proposta di legge al Parlamento nazionale sulle imprese che denunciano fatti estorsivi e criminali ai loro danni – ha detto il presidente della Commissione Arturo Bova– è volta all’introduzione di elenchi di merito delle ditte che si oppongano alla criminalita’ organizzata, come circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti di lavori pubblici con procedura diretta, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici. La ‘ratio’ di questa proposta di legge e’ quella di creare un volano positivo – ha aggiunto Arturo Bova – a supporto delle aziende che iniziano una collaborazione con lo Stato e che in un momento molto delicato necessitano di un concreto sostegno per non sentirsi abbandonate, o anche solo danneggiate, da un’azione coraggiosa e di alto valore civile, etico e morale, con ricadute positive per tutta la società”. “La seconda proposte di legge, quella degli ‘interventi in favore dei minori provenienti da contesti famigliari pregiudizievoli o disgregati provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata, ha come obiettivo la realizzazione di percorsi personalizzati di rieducazione, sostegno e reinserimento sociale. E’ assodato che il preminente interesse del minore d’eta’ – ha sottolineato Bova – e la salvaguardia dei suoi diritti siano criteri guida per l’impostazione di politiche sociali nazionali ed internazionali per favorire i processi di sviluppo e di crescita della persona. Da qui, una forte iniziativa congiunta dello Stato e della Regione, nel solco già avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, per sviluppare un programma di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità lavorative, ricreative e formative”.

