Calabria: incidente sulla SS18, un morto e un ferito. Traffico bloccato in entrambe le direzioni

6 Febbraio 2019 15:11

Nell’incidente sulla SS18 sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’ autovettura

A causa di un incidente, il traffico sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni al km 345,470, ad Amantea in provincia di Cosenza. Nel sinistro, che per cause in corso di accertamento ha coinvolto un mezzo pesante ed un’ autovettura in uno scontro frontale, una persona è rimasta ferita ed un’altra ha perso la vita. Sono attualmente in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e il personale di Anas, presente sul posto, ripristinerà la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

