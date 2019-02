Calabria: le principali misure adottate dalla Giunta regionale

19 Febbraio 2019 21:50

Calabria: la Giunta regionale, presieduta dal Vicepresidente Francesco Russo, con l’assistenza del Segretario generale della Giunta Ennio Apicella e del Dirigente del Settore Francesca Palumbo, si è riunita oggi pomeriggio nella Cittadella di Catanzaro

La Giunta regionale della Calabria, presieduta dal Vicepresidente Francesco Russo, con l’assistenza del Segretario generale della Giunta Ennio Apicella e del Dirigente del Settore Francesca Palumbo, si è riunita oggi pomeriggio nella Cittadella di Catanzaro. Su proposta della Presidenza, congiuntamente all’Assessorato alle Infrastrutture, è stato approvato l’Atto di indirizzo riguardante la prevenzione del rischio sismico (programmazione risorse ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile n.532 del 12 luglio 2018 e residui precedenti ordinanze). Sono state approvate inoltre, sempre su proposta della Presidenza, la presa d’atto di parere della Commissione Consiliare sull’approvazione della proposta di Piano triennale degli interventi 2018-2020 in base alla Legge Regionale 28/2010 recante norme in materia dello sport nella Regione Calabria e il Piano annuale degli interventi in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità (Legge regionale 26 aprile 2018, n.8, art.18). Su proposta dell’Assessorato alle Infrastrutture è stato assunto dalla Giunta il Protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione della Ciclovia della Magna Graecia (approvazione dello schema di protocollo e nomina del delegato alla sottoscrizione) mentre su proposta della Vicepresidenza, Programmazione Nazionale e Comunitaria, Zes, Sistema Logistica, Sistema Portuale e Sistema Gioia Tauro è stato deliberato l’organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale per ciò che concerne i responsabili dell’attuazione degli assi prioritari, degli obiettivi specifici e delle azioni del Programma Operativo Regionale Fesr-Fse 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea (2015)7227 del 20.10.2015. Su proposta all’Assessorato al Bilancio e Personale è stata deliberata la modifica al regolamento regionale n 14 recante la disciplina delle strutture ausiliarie, approvato dalla Giunta regionale il 10 agosto 2017. Infine sono state apportate una serie di variazioni di bilancio.

