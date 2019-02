Calabria: ecco i provvedimenti approvati dalla giunta regionale

15 Febbraio 2019 19:44

Calabria: riunione oggi della Giunta regionale, presieduta dal vicepresidente Francesco Russo, durante la quale, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, sono stati deliberati provvedimenti in materia di ambiente, bilancio, attività Culturali

Nuova riunione oggi della Giunta regionale, presieduta dal vicepresidente Francesco Russo, durante la quale, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, sono stati deliberati provvedimenti in materia di ambiente, bilancio, attività Culturali. Per quanto riguarda la sanità, invece, la Giunta, ha preso atto delle dimissioni del commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Raffaele Mauro e, su proposta della presidenza, ha adottato un provvedimento d’urgenza per nominare ad interim il commissario dell’Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro Caterina De Filippo, nelle more della nomina del nuovo direttore generale dell’Asp cosentina. Sempre su proposta della presidenza l’Esecutivo ha anche deciso la modifica delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. In tema di ambiente, secondo la proposta dell’assessore Antonella Rizzo, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzata dell’Ente per i Parchi marini regionali e rinnovato il commissario dell’ente Parco naturale regionale delle Serre Giuseppe Pellegrino. La Giunta ha poi deliberato, su proposta dell’assessore alla cultura Maria Francesca Corigliano, il programma annuale 2019 del Fondo unico per la cultura, con risorse pari a 500 mila euro. In materia di bilancio, su proposta dell’assessore Mariateresa Fragomeni, sono state decise una serie di variazioni tra cui l’assegnazione dallo Stato di 210 mila euro quale contributo da destinare al finanziamento del progetto governance strategica di sviluppo sostenibile in Calabria e l’assegnazione, sempre da parte dello Stato, di 445 mila euro per favorire l’adempimento dell’obbligo di frequenza di attività formative da parte dei giovani fino al compimento del diciottesimo anno di età. Infine la Giunta ha approvato altri due provvedimenti di bilancio: l’atto di indirizzo ai Dipartimenti regionali, al fine di garantire l’immediata e corretta implementazione della piattaforma elettronica per i crediti commerciali, e la struttura organizzativa della Giunta regionale.

Valuta questo articolo