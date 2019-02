Taglio incondizionato di alberi di pino: 3 denunce in Calabria

17 Febbraio 2019 14:06

Nel corso della giornata di ieri, i militari della Stazione di Soriano Calabro unitamente a quelli della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, mentre erano impegnati in servizi perlustrativi che si inseriscono nel più ampio e predisposto servizio di controllo “rafforzato” del territorio, individuavano un cantiere boschivo nel Comune di Sorianello, precisamente nella località Acone. Durante il controllo venivano individuate 3 persone, tutte originarie di Sorianello, già note alle Forze dell’Ordine, impegnate ad eseguire un taglio di alcuni alberi, in particolare di leccio, robinia e castagno. Di fatto, i controlli sono stati sviluppati mediante l’analisi documentale in possesso dei 3 soggetti. All’esito della verifica è stato accertato che, effettivamente, esisteva un’autorizzazione al taglio delle predette tipologie di alberi ma, è stato, inoltre, constato che erano state tagliate anche circa 40 piante di Pino, specie questa non ricompresa nell’autorizzazione. Inoltre, è stato acclarato un ulteriore danno ambientale poiché non sono state rilasciate idonee piante “portasemi”. Per tali motivazioni i predetti sono stati sanzionati amministrativamente per una somma complessiva di circa 20000 euro. I 3 soggetti, inoltre, non titolari ovvero dipendenti di alcuna azienda boschiva, sono stati sanzionati anche per “lavoro nero” per complessivi 11000 euro. Infine, i 3 sono stati deferiti alla competente Procura della Repubblica per il reato di furto in concorso di legname e per violazioni alle normative paesaggistiche ambientali, limitativamente alle 40 piante di pino abbattute in completa difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata.

