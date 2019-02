Calabria, Corrado: “sul glifosato impegno sulla riduzione dell’uso sulle strade e ferrovie”

19 Febbraio 2019 16:18

Calabria: prosegue l’impegno della senatrice Margherita Corrado in direzione del progressivo abbandono dell’uso di erbicidi lungo i margini delle strade statali e sulle linee ferroviarie

Prosegue l’impegno della senatrice Margherita Corrado in direzione del progressivo abbandono dell’uso di erbicidi lungo i margini delle strade statali e sulle linee ferroviarie della Calabria. Un impegno coerente con la scelta di un’agricoltura a glifosato zero compiuta dalla nostra regione nel 2016. La settimana scorsa, la parlamentare del M5S ha incontrato a Roma i responsabili della politica aziendale di RFI in materia e, avendo riscontrato, a margine dell’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione ferroviaria, grande attenzione al problema sollevato, ha chiesto loro di adoperarsi per inserire la Calabria tra le regioni oggetto della sperimentazione di prodotti alternativi ai fitofarmaci, in procinto di essere avviata in altre aree del Paese. Parallelamente, in queste ore la portavoce pentastellata sta sollecitando ANAS a diserbare esclusivamente con metodi eco-compatibili almeno le strade calabresi tornate da poco o in procinto di tornare di competenza statale (dismesse da Comuni, Province e Regione), per le quali, dunque, non era già stata appaltata la manutenzione con glifosato. “La proroga dell’uso del noto erbicida concessa dalla UE fino al 2022 abdicando, di fatto, al principio di precauzione, non impedisce alle aziende suddette, sensibili come sono ai temi ambientali, di anticipare i tempi della rinuncia all’impiego del glifosato, nell’interesse della salute collettività, scelta che peraltro assume una speciale valenza sociale in una regione come la Calabria, afflitta da gravissime carenze infrastrutturali”, afferma Corrado.

