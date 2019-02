Calabria: alla vista dei Carabinieri lancia uno zaino con 11 dosi di marijuana, arrestato giovanissimo

15 Febbraio 2019 12:05

Calabria: i Carabinieri hanno effettuato controlli dopo essere stati insospettiti da strani movimenti

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Tropea hanno eseguito una perquisizione domiciliare in una via centrale di Parghelia. Nei giorni precedenti, infatti, i militari erano stati insospettiti da un insolito e frenetico via vai di giovani – specialmente nelle ore notture – in un zona del centro cittadino e hanno individuato come fulcro di questi movimenti il portone di un’abitazione.

Così alle prime ore del mattino i militari di operare un controllo. Dopo aver suonato ed essersi fatti riconoscere, i Carabinieri hanno notato che da una finestra posta sul retro dell’abitazione, un soggetto di giovane età aveva lanciato uno zaino sportivo. Al suo interno sono stati trovati 11 panetti di sostanza stupefacente di tipo marijuana per un totale di 220 grammi. La seguente attività ha permesso di riscontrare la definitiva riconducibilità dello stupefacnte a M.L.F. di 21 anni. Pertanto, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione della A.G. M.L.F. è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale di Vibo Valentia.

