18 Febbraio 2019 16:10

Calabria, Campionati Regionali 2019 di Nuoto Master: due nuovi record per la Sport4life. Soddisfatto Carmine Manna che auspica a risultati sempre migliori

Si sono svolti ieri nella piscina comunale di Cosenza i Campionati Regionali 2019 di nuoto master, il più importante evento regionale dell’anno, dove si sono sfidate 18 società rappresentate da oltre 300 atleti provenienti dal centro sud. La Sport4life asd, padrona di casa, capitanata da Giuseppe Bisogno, si è classificata al secondo posto con 44944 punti e ben 43 medaglie: 14 oro, 20 argento e 9 bronzo. Punta di diamante della squadra Marialuisa Iacoe che ha battuto i record regionali dei 400 e 800 stile libero confermando il trend di prestazioni individuali positive ed in crescita con riscontri di notevole miglioramento dell’attenta e meticolosa metodologia di allenamento Grande la soddisfazione espressa dal presidente Carmine Manna. “Siamo molto contenti per i risultati ottenuti dai nostri atleti al termine di gare molto intense. La soddisfazione è grande sia per le prestazioni individuali, sia per il risultato di squadra che ci vede posizionati al secondo posto nella classifica con una punta di orgoglio per essere cresciuti molto quest’anno. Non pensavamo – aggiunge Manna – di riuscire a costituire un gruppo così numeroso e unito di nuotatori Master e di raggiungere in breve tempo risultati così importanti. Un grazie di cuore ai nostri atleti che quotidianamente trasmettono tutta la loro passione e entusiasmo per questo sport che richiede continui e duri allenamenti. Ma un ringraziamento va soprattutto alle squadre che hanno partecipato e che hanno contribuito a scrivere una bella pagina di sport a Cosenza”. Prossimi appuntamenti 28 aprile a Reggio Calabria e 25/26 maggio nella piscina olimpionica di Cosenza

