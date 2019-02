La strada verso Bruxelles: la bandiera di Volt passa dallo Stretto di Messina

1 Febbraio 2019 18:07

La bandiera di Volt ha attraversato lo Stretto di Messina. Continua il viaggio verso Bruxelles della bandiera del movimento PanEuropeo, un viaggio che simboleggia l’unità d’Europa, da Nord a Sud, da Est ad Ovest

Partita da Palermo nelle scorse settimane, con la tappa messinese e reggina prosegue la “South Route” verso Bruxelles della bandiera del Movimento presieduto dall’italiano Andrea Venzon, fondato circa un anno fa da un gruppo di Under 30 come reazione alla Brexit e all’avanzata di nazionalismi e sovranismi. 5 bandiere stanno percorrendo l’Europa, passando di mano in mano tra gli attivisti di Volt, come simbolo di continuità e partecipazione. Tutte le bandiere convergeranno entro il 23 Maggio a Bruxelles in vista delle Elezioni Europee. Prossimo impegno per Volt Italia il suo primo congresso nazionale, che avrà luogo a Firenze il prossimo 2 Febbraio. In questa occasione verranno scelti i candidati alle Europee per le liste di Volt in Italia!

La bandiera è stata firmata da una rappresentanza dei gruppi Volt di Messina e Reggio Calabria, con tanto di #StrettoViola. I due gruppi sono decisi a preparare insieme delle iniziative sui territori, che diano priorità alle esigenze della comunità e ai temi chiave dell’area dello Stretto, per un’Europa dei Popoli ed una soluzione anche Europea alle criticità quotidiane locali.

Valuta questo articolo