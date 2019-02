Bracconaggio, CABS: “vergognoso fine settimana in provincia di Reggio Calabria. Una cicogna bianca sparata nel nido a Rende”

4 Febbraio 2019 15:28

La nota dei volontari del CABS sul bracconaggio

“Vergognoso fine settimana di bracconaggio nella provincia di Reggio Calabria, mentre una Cicogna bianca, specie particolarmente protetta, in fase di cova è stata individuata dai volontari di un’altra associazione a Rende, attinta nel nido da numerosi pallini da caccia”. Lo affermano in una nota i volontari del CABS.

“In provincia di Reggio, nel pomeriggio di sabato, i volontari del CABS hanno registrato decine e decine di colpi di fucile esplosi negli uliveti compresi tra San Giorgio Morgeto e Cittanova. Successivamente, nel tardo pomeriggio, stessa scena nella zona commerciale di Gioia Tauro, non lontano dallo svincolo dell’autostrada, ai danni dei tordi in fase di rientro serale”.

“Nel pomeriggio di domenica analoga e più grave situazione sulla dorsale di Campo Calabro, dove per tutto il pomeriggio si è sparato impunemente ai tordi di passaggio.

Il CABS aveva richiesto al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell’Ambiente di intervenire per la modifica del calendario venatorio della Regione Calabria, viziato da numerosi casi di illegittimità. Infatti la Regione aveva consentito l’attività venatoria a tordi e cesene fino al 31 gennaio (quando invece la migrazione pre-nuziale dei tordi era iniziata ben prima di giorno 20), violando in tal modo la direttiva europea. Inoltre si consentiva di sparare fino al 10 febbraio a specie del tutto prive di interesse venatorio, facilitando così il verificarsi di atti di bracconaggio ai danni di specie protette o non cacciabili. Tutto ciò quando sono ben note le carenze e lo scadente livello dei controlli venatori in tutta la regione”.

“Tali richieste sono cadute nel vuoto, lasciando inalterato il calendario venatorio. Vi è quindi una precisa responsabilità del Governatore della Regione, del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Ambiente per quanto si sta verificando in questi giorni in Calabria”.

“Il CABS rinnova l’appello alle Forze dell’Ordine affinchè vengano intensificati i controlli nell’ultima settimana di caccia, per evitare che questo scempio ai danni dei piccoli uccelli migratori possa continuare impunemente”.

