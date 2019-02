Calabria, Bper pronta a chiudere 4 filiali: una anche a Reggio. Viscomi: “Disagi e comunità a rischio spopolamento”

3 Febbraio 2019 13:43

Il CdA di Bper pronta a chiudere quattro filiali operative in Calabria, di cui uno storica a Fabrizia e una Reggio. Allarme del deputato PD Viscomi: “Fabrizia a rischio spopolamento “. First Cisl: “Scelta antieconomica, sospendere il progetto”

Negli scorsi giorni il Gruppo Bper ha annunciato, nell’ambito del processo di razionalizzazione della rete delle filiali, la chiusura di 48 sportelli, di cui 9 ricadenti nei territori della Direzione Territoriale Mezzogiorno. Si tratta di: Crotone Ag.3, Santa Maria di Catanzaro, Bagnara Calabra, Fabrizia, Matera Ag. ASM, Acerenza, Pisticci, Rotondella, Lucca Sicula, con l’annunciata mobilità di diverse decine di lavoratori. Per il deputato PD Viscomi la decisione di chiudere la storica filiale di Fabrizia, potrebbe avere conseguenze nefaste:

“Preoccupa non poco aver appreso, sia pure informalmente, la decisione secondo la quale il consiglio di amministrazione della Bper avrebbe ormai deciso, in un ottica di razionalizzazione aziendale, di chiudere quattro filiali operative in Calabria, di cui una storicamente attiva ed operante a Fabrizia“-afferma in una nota il deputato Pd. “E‘ del tutto chiaro che a Fabrizia, e in tutte le comunita’ con le stesse caratteristiche – prosegue Viscomi – chiudere la filiale della banca significa provocare disagi pesanti con effetti intuibili di spopolamento. Per questo, sulla scia del sostegno ai piccoli borghi sarebbe opportuno che tutte le istituzioni competenti, in una logica di filiera istituzionale, verificassero congiuntamente alla proprieta’ aziendale le ragioni di scelte cosi’ gravose e le possibili soluzioni per continuare ad offrire un servizio ai cittadini di Fabrizia”.

Anche Firs Cisl Calabria ha espresso perplessità e preoccupazione, invitando il Gruppo a sospendere il progetto: “queste chiusure avranno un forte impatto sociale, su territori già mortificati dalla crisi economica, anzitutto per la significativa perdita di postazioni lavorative, e per le conseguenze che la mancanza di un partner finanziario in loco determinerà sul tessuto imprenditoriale e l’economia indotta. Per tutti questi motivi, chiediamo al Gruppo BPER di sospendere tale progetto, auspicando una rivisitazione dello stesso, con partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, che tenga conto delle perplessità soprandicate“.

