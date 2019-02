Reggio Calabria: convegno “sport e salute” a Bova. Siclari (FI): “fondamentali i valori dello sport e dell’associazionismo”

27 Febbraio 2019 21:42

Reggio Calabria, Siclari: “per me è stato un piacere intervenire al convegno che oggi pomeriggio si è svolto a Bova Marina sui temi di sport e salute”

“Per me è stato un piacere intervenire al convegno che oggi pomeriggio si è svolto a Bova Marina sui temi di sport e salute. Ringrazio tutti i presenti, il giornalista Gianfranco Meduri, Pasquale Favasuli medico ufficiale Reggina calcio e specialista in medicina dello sport, Domenico Pistone Responsabile Medicina dello Sport ASL 11, Pierpaolo Zavettieri consigliere Metropolitano e docente, Giovanni Nucera consigliere regionale, Leo Plutino che ha dato vita a quest’importante e vento e che da sempre si spende per dare ai giovani delle opportunità di sana aggregazione, ringrazio Don Rino, tutto l’oratorio di Bova arrivato al 35esimo anno di attività, saluto tutti i giovani, i cittadini di Bova, atleti, i dirigenti scolastici, Antonio Eraclini e tutte le associazioni“. Lo ha dichiarato il senatore azzurro Marco Siclari che questo pomeriggio è intervenuto telefonicamente al convegno promosso dall’oratorio Salesiano. “Da medico – prosegue- conosco e promuovo da sempre i valori positivi che l’associazionismo e lo sport divulgano soprattutto per i giovani che, considerando i tempi e le tendenze, hanno la necessità di crescere con esempi sani. Lo sport è fondamentale nell’ambito del sociale ma, soprattutto, è importante perché si matura con un confronto una competizione che deve avere alla base un confronto leale nel rispetto delle regole. Ma lo sport è anche salute e non possiamo non promuovere uno stile di vita sano. Sono consapevole che ci sono delle liste di attesa inaccettabili per le visite mediche in strutture pubbliche e anche per questo sto combattendo in Senato e in Commissione Igiene e Sanità affinchè anche a tutto il mondo dello sport vengano garantite visite mediche in strutture pubbliche Asp più efficienti”, conclude.

