Bimbo morto in Sicilia: effettuata l’autopsia. La madre è indagata per maltrattamenti

23 Febbraio 2019 23:02

Bimbo morto in Sicilia: l’autopsia eseguita oggi ha confermato che il bambino aveva un braccio fratturato

E’ giallo sulla morte del bambino di Comiso di martedì scorso. L’autopsia eseguita oggi ha confermato che il bambino aveva un braccio fratturato. Il bimbo aveva dei gravi problemi di salute e la morte potrebbe essere dovuta a cause naturali, ma la presenza della frattura e di un lieve ematoma al volto potrebbe far pensare altro. La madre, intanto, è stata iscritta ieri sera nel registro degli indagati per maltrattamenti. La donna ha sei figli ed il padre del bambino di otto mesi, invece, si trova in carcere.

