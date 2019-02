Barcellona Pozzo di Gotto, Teatro Mandanici: arriva la biglietteria online

7 Febbraio 2019 16:37

Al via la vendita online dei biglietti della Stagione 2019 del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

E’ partita la biglietteria on line della Stagione 2019 del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Da oggi è possibile oltre che prenotare i biglietti e acquistarli al botteghino (dal lunedì al venerdì ore 10-13, martedì e giovedì anche ore 15:30-18:30, tel. 331 67 03 392), acquistarli anche on line nei circuiti Tickettando – Ticketone. Tickettando – TicketOne si è infatti aggiudicata la gara bandita dal Comune.

Dopo il successo di “Dirty Dancing”, spettacolo inaugurale andato in scena il 26 gennaio, in questa prima parte della stagione sono quattro gli spettacoli in cartellone per i quali sono previste diverse possibilità di riduzioni.

In particolare, sull’acquisto di un mini-pacchetto di tre spettacoli si pratica lo sconto del 20%. Per tutti gli appuntamenti è inoltre possibile acquistare i biglietti anche con il bonus cultura e 18App.

Per “La vie en rose … Bolero” del Balletto di Milano (16 febbraio, ore 19) le riduzioni riguardano gli under 18 anni, gli over 65 anni e le scuole di danza. Questi i prezzi: per poltronissima e primo settore biglietto intero a 38,50 euro, ridotto a 36,30 euro, per il secondo settore intero a 36,30 euro, ridotto a 30,80 euro, per la galleria intero a 25,30 euro e ridotto a 20,90 euro, per il terzo settore intero a 23,10 euro e ridotto a 18,70. Biglietteria on line: http://www.tickettando.it/event/le-vie-en-rose-bolero-barcellona-pozzo-di-gotto/

Per gli altri tre spettacoli in Stagione, le riduzioni – deliberate dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – riguardano i giovani con meno di 30 anni (e non under 18) e gli over 65 anni.

Per “Benvenuti al Cavallino Bianco” di e con Edoardo Guarnera (16 marzo, ore 21) questi i biglietti: intero per poltronissima € 35,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 28; intero per primo settore € 30,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 24,00; intero per II settore € 25,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 20,00; galleria e III settore intero € 22,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 18,00.

Biglietteria on line: http://www.tickettando.it/event/benvenuti-al-cavallino-bianco-barcellona-pozzo-di-gotto/

Per “Enrico Ruggeri live” (6 aprile, ore 21) intero per poltronissima € 48,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 45,00; intero per I settore € 45,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 42,00; II settore intero € 38,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 35,00; galleria e III settore intero € 28,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 25,00.

Biglietteria on line: http://www.tickettando.it/event/enrico-ruggeri-in-concerto-barcellona-pozzo-di-gotto/

Per il debutto di “D’Artagnan e i Tre Moschettieri” con la regia di Sasà Neri (18 maggio, ore 21) intero per poltronissima € 25,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 22,00; intero per I settore € 20,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 18,00; II settore intero € 18,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 15,00; galleria e III settore intero € 15,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 13,00.

Biglietteria on line: http://www.tickettando.it/event/dartagnan-e-i-tre-moschettieri-barcellona-pozzo-di-gotto/

