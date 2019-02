10 Febbraio 2019 12:47

Incidente in via Nazionale Gallico a Reggio Calabria: uomo cade dalla bici, probabilmente a causa di una buca

In via Nazionale Gallico a Reggio Calabria, poco prima dello svincolo, un uomo in sella a una bici è caduto. Ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell’incidente, è probabile che il ciclista sia caduto a causa di una buca e delle condizioni dell’asfalto che, come si evince dalle immagini, è disconnesso. L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto l’intervento dei Carabinieri.

