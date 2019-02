Berlusconi si scaglia contro il Governo: “esecutivo assurdo pericoloso”

17 Febbraio 2019 19:20

Berlusconi si scaglia contro il Governo Lega-M5S: “abbiamo alla guida dell’Italia persone assolutamente incapaci e impreparate”

E’ scatenato contro il Governo Silvio Berlusconi, ospite del programma Domenica Live su Canale 5. L’ex premier afferma: “La Lega si è alleata con i 5 Stelle nel governo più incredibile, assurdo e pericoloso per il nostro Paese. La situazione è ancora più grave del ’94, quando c’era il pericolo comunista. Sono incapaci, impreparati, non sanno parlare italiano, quando uno di loro parla in Parlamento non si può non ridere”. “E’ come se alla guida di un pullman – prosegue- ci fosse una persona che non ha mai guidato, senza patente. Siamo in questa situazione, abbiamo alla guida dell’Italia persone assolutamente incapaci e impreparate”, conclude Berlusconi.

