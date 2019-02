Asp Reggio Calabria, annullate alcune delibere: ecco la posizione della Federazione Italiana Lavoratori

20 Febbraio 2019 11:00

Asp Reggio Calabria: con Delibera del Direttore Generale, Pasquale Mesiti, vengono annullate in autotutela una serie di atti deliberativi, ecco la posizione di Martorano

“Con Delibera del Direttore Generale, dr. Pasquale Mesiti, n.096 del 19 febbraio 2019, vengono annullate in autotutela una serie di atti deliberativi (n.1155 del 06/12/2018 – n.1160 del 11/12/2018 e n.06 del 08/01/2019), presi in tempi e circostanze da Noi fin da subito indicate come “anomale” e per questo denunciate alle Autorità competenti, in relazione alla assunzione di 5 Dirigenti amministrativi. A dicembre scorso infatti, in rapida successione, l’Asp di Reggio Calabria aveva “sfornato” una serie di deliberazioni tese ad utilizzare la graduatoria di un concorso pubblico per 2 posti di Dirigente Amministrativo svolto a Catanzaro per la copertura di 5 posti presso l’ASP di Reggio Calabria”, è quanto scrive il segretario generale Fil, Giuseppe Martorano. “A nulla – prosegue- sono valse purtroppo le nostre tempestive segnalazioni che, se fossero state tenute debitamente in conto, avrebbero evitato la serie di ricorsi proposta al TAR a vario titolo da dipendenti dell’Asp di Reggio e Catanzaro, il cui accoglimento, ovviamente con aggravio di spese per l’Azienda, ha portato all’annullamento in autotutela delle delibere impugnate. Dunque la successione degli eventi ha confermato quanto da Noi immediatamente segnalato e denunciato, nell’interesse dei dipendenti e dell’Azienda stessa: ma purtroppo la dirigenza ha ancora una volta ignorato i nostri moniti, con la protervia che ne ha contraddistinto l’operato durante tutta la gestione Commissariale dell’Ing. Massimo Scura e dei suoi accoliti. Ci auguriamo che i nuovi Commissari per il Piano di rientro adottino un cambio repentino di passo anche nelle relazioni sindacali per evitare che si ripetano situazioni come quella appena descritta che sono a completo detrimento dell’azienda e dei lavoratori. All’Asp di Reggio Calabria chiediamo che, in tempi altrettanto rapidi, si svolgano regolari Concorsi per il reperimento dei Dirigenti mancanti”, conclude.

