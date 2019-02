Reggio Calabria: Pianeta Sport conquista il titolo di campione della winter season Asi Nuoto

27 Febbraio 2019 23:01

Un boom di presenze, con circa 500 atleti che, accompagnati dalle famiglie, sono arrivati a Reggio da tutta la Calabria per disputare questa attesa finalissima

Un boom di presenze, con circa 500 atleti che, accompagnati dalle famiglie, sono arrivati a Reggio da tutta la Calabria per disputare questa attesa finalissima. E’ Pianeta Sport a conquistare il titolo di società campione della winter season Asi Calabria Nuoto con 784 punti. Seconda classificata Olimpo Blu con 684 e terza Thrylos Nuoto con 679 punti. Penta Vibo Nuoto è quarta con 587, e poi Sporting Club Ardore 556, Andrea Maria Nuoto 492, Fondazione Marino 427, Sporting Club Calabria 282, Arvalia Nuoto Lamezia 247, Akheilos Nuoto 210, Italica Sport 120, Swim Gym Kaulon 101, Nettuno Piscina Stella Maris 81 punti. Questa la classifica generale di una gara avvincente, impeccabile nell’organizzazione, ormai collaudata, col coordinamento di Giuseppe Gangemi, responsabile regionale del settore natatorio, con il rilevamento automatico dei tempi e la consolidata collaborazione di Nuoto Sprint. Tanti tasselli che formano il puzzle di una manifestazione vincente che è riuscita, ancora una volta, a stupire ed appassionare non solo per l’apprezzata l’atmosfera ritagliata sulle esigenze delle famiglie ma anche per le continue novità. Quest’ultima gara, infatti, ha dato il via ad un’altra iniziativa: il Record Regionale Asi, con una bella medaglia, tutta nuova, quale riconoscimento del record superato, che ha reso la competizione ancor più appassionante. Soddisfazione è stata registrata dalle 13 società partecipanti che iniziano subito la preparazione in vista della prossima tappa, quella che aprirà la Spring Season, il 16 marzo col Trofeo Propaganda per i più piccoli presso la piscina Ponte Piccolo di Catanzaro e il 17 presso la Poligiovino.

Valuta questo articolo