18 Febbraio 2019 21:25

Arrestati i genitori di Matteo Renzi: contestata anche l’emissione di fatture inesistenti oltre la bancarotta fraudolenta

Arrestati in serata i genitori di Matteo Renzi, ex premier ed ex segretario del Pd. Sono bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti i reati contestati a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, finiti ai domiciliari. L’ordinanza è emessa dal gip di Firenze ed eseguita dalla Guardia di Finanza.

