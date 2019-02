Reggio Calabria, la lettera dei ragazzi di Archi Calcio a Sindaco e Prefetto: “Fateci tornare a giocare nel nostro campo”

24 Febbraio 2019 11:25

I ragazzi di Archi scrivono al Prefetto e al Sindaco di Reggio Calabria: “Vogliamo tornare a giocare nel nostro campo di calcio”

Pubblichiamo di seguito la lettera dei ragazzi dell’Asd Comprensorio Archi Calcio, indirizzata al Prefetto e al sindaco di Reggio Calabria, con cui viene chiesto a gran voce di poter ritornare a giocare nel proprio campo di calcio di Archi:

“ Egregi Sig. Prefetto e Sig. Sindaco di Reggio Calabria, siamo dei ragazzi del quartiere Archi di Reggio Calabria ove con la presente vi preghiamo di prendere in considerazione quanto appresso:

Il nostro quartiere Archi e’ ritenuto uno dei piu’ bistrattati, ad alta densità mafiosa al pari di altri Comuni della provincia di Reggio Calabria.

Ultimamente e’ stato mandato in onda su rete nazionale un film intitolato “Liberi di scegliere“, che ha suscitato tanti consensi e tante considerazioni positive.

Anche noi ragazzi di un quartiere ad alto rischio abbiamo molto apprezzato il film, ed e’ per questo che stiamo scrivendo queste poche righe affinché quella scelta di vita “Liberi di Scegliere “ sia consentita anche da voi istituzioni e ci aiutiate ed essere al nostro fianco per attuarla.

Frequentiamo normalmente le scuole statali e come passione abbiamo quella di praticare il gioco del calcio.

Siamo Tesserati con l’ASD Comprensorio Archi Calcio partecipando ai campionati provinciali Allievi e Giovanissimi e purtroppo non possiamo giocare le partite nel nostro campo ad Archi dovendo andare a disputare le stesse nel campo di Gallina.

Attraverso queste poche righe vi preghiamo di volerci sbloccare la disponibilità del Campo Sportivo del nostro quartiere, affinché attraverso lo sport, il gioco del calcio vi sia un Aggregazione Sociale dei ragazzi e dei genitori del quartiere organizzando anche con le altre Associazioni Onlus del quartiere Tornei e Memorial facendo sì che le domeniche siano giornate di divertimento per i ragazzi e le famiglie.

Il Comune di San Luca e’ da esempio, lo Stato e’ stato presente impegnandosi a rimodernare una struttura sportiva atta a far sì che anche attraverso lo sport possa rinascere il Sociale.

Perche’ questo non si puo’ fare nel quartiere di Archi?

Siamo abbandonati da tutti, i ragazzi di un quartiere cosi’ non possono mai crescere se non vi e’ una dritta via o una guida di insegnamento Civile e Sociale. E’ questo ci devono di aiuto essere le Istituzione e Associazioni appropriate anche a farlo, in questo caso attraverso lo Sport possa diventare un insegnamento e una “Libertà di scelta“.

Valuta questo articolo