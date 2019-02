Palermo: boom di visitatori per i capolavori di Antonello da Messina

13 Febbraio 2019 19:53

Oltre 28 mila visitatori a Palermo per la mostra dei capolavori di Antonello da Messina: in mostra anche il Polittico giunto dal Museo Regionale della città dello Stretto

Oltre 28mila visitatori a Palazzo Abatellis a Palermo per la mostra dei capolavori di Antonello da Messina. “Siamo convinti – ha dichiarato il presidente della Regione Nello Musumeci – che questo sia l’obiettivo sul quale puntare: fare dei nostri spazi museali poli di attrazione del turismo culturale. Bisogna intervenire sulle numerose strutture presenti nell’Isola per ammodernarle, valorizzarle con eventi e mostre di livello e promuoverle in Italia e all’estero. Il mio Governo sta lavorando proprio a questo”.

La mostra è curata dal professor Gianfilippo Villa e con l’organizzazione di MondoMostre. Il percorso comprende capolavori come l’Annunciata, il Ritratto d’uomo, il trittico con la Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista e San Benedetto, il Polittico di San Gregorio giunto dal Museo Regionale di Messina, il Ritratto di ignoto, la Crocifissione di Sibiu, l’Annunciazione, hanno riunito, se pur per breve tempo, la produzione più importante del maestro messinese. “La grande affluenza di visitatori registrata in occasione della mostra di Antonello a Palermo – dichiara l’assessore dei Beni culturali Sebastiano Tusa – premia gli sforzi compiuti dalla Regione. Vedere le code di visitatori fuori dal museo ci fa capire che l’organizzazione di mostre di così ampio respiro ci portano nella giusta direzione. Finalmente anche per eventi culturali si registrano numeri importanti. E’ il segno che questo rinascimento culturale della nostra terra sta procedendo, anche se a piccoli passi, così come ci eravamo prefissi“. Dal 21 febbraio e fino al mese di giugno la mostra si sposterà al Palazzo Reale di Milano dove, “sull’onda della lettura proposta nell’esposizione di Palermo, Antonello da Messina riceverà il giusto tributo per una produzione pittorica unica. E il fatto che l’immagine guida della mostra milanese sarà proprio l’Annunciata proveniente da Palazzo Abatellis, conferma che la Sicilia è nell’immaginario collettivo, legata fortemente ad Antonello da Messina. Un’occasione per esportare l’identità siciliana in un percorso iniziato a Palermo e che si concluderà a Milano, nel segno dell’unità nazionale“.

