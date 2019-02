Anas, incontro in Prefettura per i lavori sull’A2: appalto di oltre 3 milioni per migliorare la sicurezza

14 Febbraio 2019 19:38

Anas, incontro in Prefettura a Salermo sugli interventi in programma per la messa in sicurezza dell’A2 Autostrada del Mediterraneo: i lavori riguardano la sostituzione dei guard-rail esistenti nello spartitraffico centrale e sui margini laterali delle opere d’arte finalizzati ad innalzare gli standard di sicurezza, importo complessivo pari a circa 3 milioni e 350 mila euro

Si è tenuto oggi, presso la Prefettura di Salerno, un Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.) avente ad oggetto la condivisione delle tempistiche e delle modalità operative concernenti l’esecuzione degli interventi previsti lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.

Alla riunione, presieduta dal Vice Prefetto Floriana Bevilacqua, hanno preso parte per Anas, Il Responsabile dell’Area Compartimentale A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ Luigi Mupo e il Direttore dei Lavori Luciano Liguoro, oltre ai rappresentanti della Polizia Municipale dei comuni di Salerno, Baronissi, Pellezzano, Lancusi e Fisciano, al Dirigente dei Vigili del Fuoco di Salerno, alla Protezione Civile Regionale e Provinciale di Salerno, Domenico Ranesi, al Comando Provinciale dei C.C. di Salerno, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, alla Polizia di Stato di Salerno al Comandante del C.O.A. (Polstrada) di Sala Consilina.

Anas ha illustrato nel dettaglio gli interventi che saranno effettuati, che riguarderanno il ramo iniziale dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, caratterizzato da rilevanti volumi di circolazione veicolare, anche “pesante”, compreso fra lo svincolo di Lancusi (km 1,200) e quello di Salerno Fratte (Km 7,600).

Nello specifico, si tratterà di lavori di manutenzione straordinaria che consisteranno nell’adeguamento agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti delle barriere di sicurezza stradale installate lungo lo spartitraffico centrale ed in corrispondenza delle opere d’arte.

Gli interventi comporteranno restringimenti di carreggiata in tratti di estensione limitata, lungo i quali verranno comunque garantite due corsie per senso di marcia, sebbene di larghezza ridotta.

Le aree di cantiere saranno allestite e smobilitate in orario notturno, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, per garantire la sicurezza degli operai addetti e degli utenti della strada, mentre i lavori si svolgeranno ordinariamente in orario diurno. L’appalto ha un importo complessivo pari a circa 3 milioni e 350 mila euro.

Gli interventi avranno una durata contrattuale di circa 290 giorni con una ultimazione prevista per il mese di dicembre 2019. Il programma prevede la sospensione delle attività nel periodo estivo compreso fra il 19 luglio ed il 9 settembre, durante il quale saranno rimosse tutte le limitazioni all’esercizio veicolare eventualmente presenti, per non creare alcun disagio ai grandi flussi veicolari diretti verso le località turistiche.

Per le aree di lavoro relative ai margini laterali destri delle opere d’arte (viadotti, muri e scatolari) è prevista una lunghezza di cantiere non superiore ai 0,5 Km mentre per le aree di lavoro interessanti lo spartitraffico centrale lo sviluppo del singolo cantiere sarà limitato ad 1 Km. La sostituzione delle barriere bordo ponte prevede la preliminare demolizione e ricostruzione dei cordoli laterali.

