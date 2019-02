Alta cucina a Monforte San Giorgio, Nato Micale sarà lo chef del Tironcino

26 Febbraio 2019 18:55

In un periodo dopo la cucina ha letteralmente rivoluzionato idee e concezioni, c’è chi pensa di poter unire tradizione e innovazione in un’unica soluzione. Ci ha pensato, nel Messinese, e più precisamente in un piccolo e grazioso borgo peloritano, Monforte San Giorgio, il ristorante il Tironcino. Un locale che si prefiggie come obiettivo primario quello di dare una nuova verve alla cucina messinese, siciliana e non solo. La Sicilia, si sa, è rinomata per l’arte culinaria, ma molto spesso chef e cuochi di talento sono costretti a realizzare i loro sogni professionali aldilà dello Stretto. Ma questa volta è diverso. C’è grande voglia di cambiare le cose, ed il Tironcino ha intenzione di farlo in grande, tanto da richiamare l’attenzione di numerosi esperti di cucina da tutta Italia. Questo interesse è maturato per l’ingaggio tra i fornelli di un top Chef nazionale: Nato Micale.

Un grande colpo del Tironcino che vuol ripartire dell’esperienza e dalla creatività dello chef Spadaforese che, dopo un lungo girovagare tra gavetta e richieste lavorative di alto livello, ha deciso di sposare la causa Siciliana e rilanciare il proprio territorio con amore e dedizione. Chef Nato Micale, ricordiamolo, si è fregiato per tre anni consecutivi della Stella della Ristorazione oltre ad aver ottenuto altri riconoscimenti a livello nazionale nel mondo culinario.

Estroso, innovativo, ma sempre legato alla tradizione, Nato Micale continua la sua crescita professionale giorno dopo giorno, non lasciando nulla al caso. Tante le richieste per lui da tutta Italia, ma la scelta dello Chef è ricaduta sul Tironcino per diversi motivi: idee, professionalità, voglia di valorizzare il territorio e soprattutto ambizione. Una scommessa già vinta per il ristorante di Monforte San Giorgio che con Nato Micale si prepara al grande salto di qualità.

Lo Chef inizierà la sua avventura il 12 marzo 2019, sarà una giornata straordinaria per tutto il mondo culinario siciliano, giornata che segna l’arrivo dell’alta cucina in provincia di Messina. Il Tironcino ed il suo Chef vi aspettano in C.da Tirone a Monforte San Giorgio

Valuta questo articolo