Allerta Meteo: allarme a Reggio Calabria, chiuse scuole e uffici pubblici. La Prefettura si prepara all’emergenza

4 Febbraio 2019 22:16

Allerta Meteo Reggio Calabria– Il Prefetto Michele di Bari, a seguito dell’ allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione di Protezione civile al fine di verificare la situazione in atto e assumere le iniziative e le misure necessarie a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità. All’incontro hanno partecipato i 19 Sindaci dei Comuni sede di COM, i Rappresentanti della Protezione civile regionale, della Protezione Civile e del settore viabilità e Polizia della Città metropolitana, dell’Ufficio scolastico provinciale, delle Forze di Polizia, della Direzione marittima, della Polizia stradale, della Polfer, dei Vigili del Fuoco, del Suem 118, di RFI, di Enel e di Anas. Nel corso della riunione il Prefetto, nel comunicare che da questa notte fino alle prossime 24 ore è stato diramata un allerta rossa per la Cala 8 che comprende i Comuni ricadenti nel territorio ionico, e allerta arancione per la Cala 4 che comprende i Comuni ricadenti nella parte tirrenica, ha disposto d’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale e con i Sindaci presenti la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio metropolitano e la chiusura degli uffici pubblici compresi nella Cala 8. Ha richiamato l’attenzione sull’opportunità che i Sindaci provvedano nell’immediatezza alla costituzione dei C.O.C. e all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la pubblica e privata incolumità, nonché ad assicurare l’attività di informazione alla popolazione sulle possibili situazioni di rischio, da effettuare anche attraverso l’istituzione di presidi territoriali e con l’ausilio delle U.T.M.C. (Unità Tecniche Mobili Comunali) al fine di monitorare le periferie più esposte a rischio di dissesto idrogeologico. Ha invitato, inoltre, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e tutti gli Enti presenti al tavolo ad adottare tutte le procedure mirate a prevenire le eventuali situazioni di rischio ed a garantire l’immediatezza degli interventi, anche attraverso l’allertamento dei presidi territoriali. Da questa notte è stato inoltre istituito, con decreto del Prefetto, il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) presso la sala della Protezione Civile del Palazzo del Governo, fino a cessate esigenze, per fronteggiare le criticità derivanti dal maltempo e coordinare gli eventuali interventi. Alla Città metropolitana e ai Comuni compresi nella Cala 8 è stata inviata una circolare per la chiusura delle scuole e degli Uffici pubblici con la raccomandazione di invitare la popolazione a limitare gli spostamenti solo in caso di necessità, analoga nota è stata diramata ai Comuni compresi nella Cala 4 limitatamente alla chiusura delle scuole.

