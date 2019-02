Allerta Meteo: è emergenza a Reggio Calabria tra frane, smottamenti e famiglie isolate. Fulmine colpisce un aereo in volo

5 Febbraio 2019 14:08

Allerta Meteo: è emergenza a Reggio Calabria, il Prefetto ha disposto l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni metereologiche

In considerazione dei messaggi di allertamento, relativi all’ondata di maltempo prevista su questo territorio provinciale, il Prefetto, dr. Michele di Bari, ha disposto l’attivazione presso il Palazzo del Governo, sin dalle ore 00,00 di oggi 5 febbraio, del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche. Già con circolari prefettizie dello scorso 4 febbraio, indirizzate ai Comuni della Cala 4 ( fascia jonica) e della Cala 8 (fascia tirrenica) era stata richiamata l’attenzione dei Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi dei Comuni della provincia, sul quadro di previsioni meteorologiche relative ai preannunciati eventi pluviometrici di rilevante intensità (allerta arancione per la Cala 4 e rossa per la Cala 8). In particolare, è stato loro richiesto di assumere, nell’immediatezza, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità predisponendo tutte le misure previste dalle proprie pianificazioni di emergenza e dalla Direttiva “Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in Calabria” (approvata ed adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 15 novembre 2017) atte ad evitare pericoli per la popolazione. E’ stato, tra l’altro, richiesto il monitoraggio da parte degli Enti Locali della rete viaria presente nei rispettivi territori, attraverso l’attivazione di “presidi territoriali” – con compiti di vigilanza e intervento tecnico, particolarmente al verificarsi delle fasi emergenziali – nonché un attento monitoraggio dei corsi d’acqua e verifica delle opere idrauliche di pertinenza. Nel pomeriggio dello stesso 4 febbraio, il Prefetto ha anche presieduto una riunione di Protezione civile al fine di verificare la situazione in atto e assumere le iniziative e le misure necessarie a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

All’incontro hanno partecipato i Sindaci dei Comuni sede di COM, i Rappresentanti della Protezione civile regionale, della Protezione Civile e del Settore viabilità e Polizia della Città metropolitana, dell’Ufficio scolastico provinciale, delle Forze di Polizia, della Direzione marittima, della Polizia stradale, della Polfer, dei Vigili del Fuoco, del Suem 118, di RFI, di Enel e di Anas. Nel corso della riunione il Prefetto, a seguito di quanto emerso, ha disposto, d’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale e con i Sindaci presenti, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio metropolitano e la chiusura degli uffici pubblici compresi nella Cala 8. Ha, inoltre, richiamato l’attenzione sull’opportunità che i Sindaci provvedano nell’immediatezza alla costituzione dei C.O.C. e all’adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire la tutela della popolazione nonché sulla necessità di assicurare una tempestiva informazione alla cittadinanza in ordine ai rischi paventati. E’ stata ulteriormente sollecitata la costante osservazione di fiumi, torrenti e fiumare, onde scongiurare che eventuali esondazioni possano cagionare situazioni di pericolo per la popolazione presente nell’area, nonché una preventiva manutenzione della rete viaria al fine di evitare fenomeni di allagamento delle sedi stradali con conseguente rischio per gli utenti. Di seguito all’incontro, il Prefetto ha inviato una circolare alla Città metropolitana e ai Comuni compresi nella Cala 8 per la chiusura delle scuole e degli Uffici pubblici e analoga circolare è stata diramata ai Comuni compresi nella Cala 4 limitatamente alla chiusura delle scuole. Al CCS, tuttora in corso e operativo H24 sino a cessata emergenza, sono stati chiamati a partecipare Referenti della Questura, della Direzione Marittima, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Gruppo Carabinieri Forestale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e Provinciale, nonché dell’ANAS Viabilità, della Provincia – Settori Viabilità e Protezione Civile, del Comune Capoluogo, nonché dell’ENEL e di RFI.

Dalle prime ore della giornata odierna, sono stati effettuati interventi miranti a garantire, nell’immediatezza, la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché la transitabilità delle arterie stradali di ogni ordine e grado. In particolare, in questo Capoluogo, si è verificata una frana nel quartiere Eremo Condera, rimossa dal Comune nella mattinata odierna, ed uno smottamento della strada in località Gallina per il quale si sta provvedendo. Ad Archi i Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso di una famiglia isolata. Così anche in località Mattarossa di Gallico Superiore. A Mosorrofa, in contrada Placa, si è verificato uno smottamento che ha interessato la rete del metano e la rete elettrica per il quale è stato disposto l’intervento dei Vigili del Fuoco, di SNAM e di ENEL. A Bagnara Calabra, si è registrata una colata di fango sulla Statale 18 Tirrena Inferiore Km 505+900 in prossimità del torrente Praialongo, prontamente rimossa da personale ANAS e Vigili del Fuoco.

Nel comune di Benestare, due pali dell’illuminazione pubblica sono caduti sulla S.P. 74 mentre un albero si è riversato sulla sede stradale in località Boscobelloro. In entrambi i casi le strade sono state sgomberate ed è stata ripristinata la viabilità. A Fiumara si sono registrati due smottamenti di cui uno in Via Crispi e l’altro sulla strada Fiumara-Melia per i quali è stato disposto apposito sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco e della Città Metropolitana. Criticità si sono verificate relativamente al traffico aeroportuale: la Torre di controllo dell’Aeroporto dello Stretto ha segnalato, nel corso della notte, che un fulmine ha colpito un aeromobile in volo cagionando danni alla fusoliera. Il CCS, attivo anche durante le ore notturne, continuerà ad operare fino a cessate esigenze ed è in costante contatto con la Sala operativa della Protezione Civile Regionale e con Viabilità Italia.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo