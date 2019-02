Allerta Meteo, il Ciclone freddo irrompe in Calabria e Sicilia nel weekend: attenzione a Sabato 23 Febbraio

22 Febbraio 2019 15:08

Allerta Meteo per il weekend in Calabria e Sicilia: il ciclone freddo provocherà 36 ore di forte maltempo con venti impetuosi e nevicate a bassa quota

Allerta Meteo – In arrivo sul mar Jonio nel weekend il Ciclone “Xaver” il Ciclone. La tempesta si formerà domani, Sabato 23 Febbraio, quando uno spiffero d’aria fredda proveniente dai Balcani farà sensibilmente diminuire le temperature che oggi sono ancora molto elevate (abbiamo addirittura +18°C sulle coste joniche della Calabria e +15°C diffusi sulla Puglia). Proprio i contrasti termici tra il caldo anomalo delle ultime settimane e il freddo in arrivo dai Balcani determineranno una veloce ciclogenesi jonica che innescherà una tempesta in rapido movimento dalle acque al largo della Calabria fino alla Libia, tra la tarda mattinata di Sabato e l’alba di Domenica.

Per il Sud sarà una veloce sfuriata di maltempo invernale: le temperature crolleranno sensibilmente, seppur soltanto per qualche ora. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli hanno intensificato il maltempo di Sabato 23 Febbraio, velocizzando ulteriormente il peggioramento: già Domenica 24, infatti, tornerà a splendere il sole un po’ ovunque, dopo le ultime piogge residue al mattino in Calabria e Sicilia, e anche le temperature aumenteranno sensibilmente tornando subito in linea con le medie del periodo. Lo spiffero freddo, quindi, si ridurrà a meno di 24 ore, nel corso della giornata di Sabato.

Le Regioni più colpite dal maltempo saranno proprio Calabria e Sicilia. Un po’ di maltempo interesserà comunque anche le zone interne di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in modo più rapido e fugace nella giornata di Sabato, appunto. In Calabria e Sicilia avremo le uniche precipitazioni degne di nota, con nevicate su tutti i rilievi anche a bassa quota nel primo pomeriggio di Sabato, poi oltre i 500–600 metri tra il tardo pomeriggio di Sabato e l’alba di Domenica. Le precipitazioni più rilevanti interesseranno le zone joniche e la Sicilia tirrenica.

Attenzione al forte vento di grecale: soffierà impetuoso, con raffiche di oltre 100km/h, su Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Forti mareggiate interesseranno tutte le coste esposte a Nord ed Est.

Al Nord, invece, continuerà a splendere il sole con temperature miti, superiori alle medie del periodo anche nel fine settimane. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

