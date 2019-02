Allerta Meteo, forte maltempo tra Calabria e Sicilia: Martedì 5 Febbraio scuole chiuse in molti Comuni tra Catanzaro, Reggio Calabria e Messina [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

4 Febbraio 2019 21:15

Allerta rossa in Calabria e arancione in Sicilia per la giornata di domani: scuole chiuse in molti comuni

Il Sud Italia è colpito da violenti temporali e piogge torrenziali e il maltempo si intensificherà domani, Martedì 5 Febbraio, con fenomeni estremi su gran parte di Calabria e Sicilia. A partire dalla tarda mattinata di domani, le previsioni indicano piogge diffuse e temporali sparsi con particolare riguardo alla fascia ionica, ma anche nella zona tirrenica delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove il codice di allerta e’ arancione. La protezione civile ha già diramato l’allarme rosso per la Calabria e arancione per la Sicilia, in base alle aree, e di conseguenza molti comuni stanno adottando l’apposita ordinanza per le scuole chiuse.

Ecco l’elenco dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse Martedì 5 Febbraio, aggiornato in tempo reale in base alle scelte dei Sindaci

Reggio Calabria

Crotone

Catanzaro

Lamezia Terme (Catanzaro)

Montepaone (Catanzaro)

Soverato (Catanzaro)

Sersale (Catanzaro)

Chiaravalle (Catanzaro)

Girifalco (Catanzaro)

San Sostene (Catanzaro)

Davoli (Catanzaro)

Gasperina (Catanzaro)

Torre di Ruggiero (Catanzaro)

Cardinale (Catanzaro)

Soveria Simeri (Catanzaro)

Magisano (Catanzaro)

Gimigliano (Catanzaro)

Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro)

Cortale (Catanzaro)

Gizzeria (Catanzaro)

Platania (Catanzaro)

Falerna (Catanzaro)

Martirano Lombardo (Catanzaro)

Curinga (Catanzaro)

Feroleto Antico (Catanzaro)

Nocera Terinese (Catanzaro)

San Mango d’Aquino (Catanzaro)

San Pietro a Maida (Catanzaro)

Maida (Catanzaro)

Polistena (Reggio Calabria)

San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria)

Cinquefrondi (Reggio Calabria)

Locri (Reggio Calabria)

Siderno (Reggio Calabria)

Brancaleone (Reggio Calabria

Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria)

Africo (Reggio Calabria)

Gerace (Reggio Calabria)

Bianco (Reggio Calabria)

Melicuccà (Reggio Calabria)

San Roberto (Reggio Calabria)

Santa Teresa di Riva (Messina)

Francavilla di Sicilia (Messina)

Savoca (Messina)

Nizza (Messina)

Letojanni (Messina)

Giardini Naxos (Messina)

Sant’Alessio Siculo (Messina)

Furci (Messina)

Antillo (Messina)

Fiumedinisi (Messina)

Mongiuffi (Messina)

Pagliara (Messina)

Mandanici (Messina)

Scaletta Zanclea (Messina)

Alì Terme (Messina)

Roccalumera (Messina)

Roccella Valdemone (Messina)

Mojo Alcantara (Messina)

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

Mascali (Catania)

Riposto (Catania)

