Allerta Meteo Calabria, Ciclone sullo Jonio: allarme rosso per Martedì 5 Febbraio, scuole chiuse in molti comuni [ELENCO LIVE]

4 Febbraio 2019 15:46

Allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per la giornata di domani in molti comuni della Calabria

Allerta Meteo codice “rosso” domani in Calabria su tutta la fascia ionica e scuole chiuse in tantissimi Comuni: di seguito l’aggiornamento emesso dalla Protezione civile.

A partire dalla tarda mattinata di domani, le previsioni indicano piogge diffuse e temporali sparsi con particolare riguardo alla fascia ionica, ma anche nella zona tirrenica delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove il codice di allerta e’ arancione. Considerata la particolare gravita’ delle previsioni, sono molti i Comuni che hanno subito annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedi’ 5 gennaio. Ha iniziato il capoluogo calabrese, con la decisione del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, di interrompere le lezioni, quindi l’analogo provvedimento in molti altri Comuni, elenco che e’ in continuo aggiornamento. L’allerta era iniziata con la giornata di oggi, quando il codice giallo, poi tramutato in arancione nella fascia ionica, ha portato con se’ piogge sparse e qualche grandinata. Nulla di particolarmente grave e con pochissime conseguenze per la viabilita’.

Ecco l’elenco dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse Martedì 5 Febbraio, aggiornato in tempo reale in base alle scelte dei Sindaci

Catanzaro

Montepaone

Soverato

Sersale

Chiaravalle

Girifalco

San Sostene

Davoli

Gasperina

Torre di Ruggiero

Cardinale

Crotone

