Allerta Meteo, pesantissimo avviso della protezione civile per Martedì 5 Febbraio in Calabria e Sicilia: ecco i bollettini ufficiali

4 Febbraio 2019 19:25

Allerta Meteo: pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Ciclone sullo Jonio per la giornata di domani 5 febbraio

Allerta Meteo – Pesantissimo avviso lanciato dalla Protezione Civile per il maltempo che imperverserà nelle prossime ore, e in modo particolare per la giornata di domani, Martedì 5 Febbraio 2019, le Regioni del Sud e soprattutto la fascia Jonica calabrese e siciliana, e la Sicilia tirrenica. C’è preoccupazione per le piogge torrenziali che colpiranno anche le montagne, riversando a valle un’ingente quantità di acqua provocando fenomeni di dissesto idrogeologico come frane, smottamenti e inondazioni. Fiumi e torrenti rischiano di rompere gli argini ed esondare in più punti.

