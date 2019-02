Albano a Radio2: “Salvini? io non sono leghista, non dirò mai per chi voto”

26 Febbraio 2019 10:16

Albano Carrisi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Albano ha parlato del suo prossimo progetto: “Sto preparando un nuovo album e presto partirò per un nuovo tour in giro per il mondo che mi vedrà in Giappone, Lituania, Polonia, Russia, Canada, Stati Uniti. Una troupe televisiva mi ha seguito negli ultimi mesi per girare un docufilm su di me che ora stanno montando e che dovrebbe andare in onda, penso, il 20 maggio, quando festeggerò i settantasei anni. La musica italiana? In Italia è sottovalutata. All’estero la amano, noi invece ci appropriamo delle musiche americanizzate. Sanremo? Mahmood ha fatto un brano simpatico. Ogni epoca ha il suo tipo di musica. Oggi il rap avanza, va per la maggiore. Negli anni ’50 c’era il terzinato. Poi è arrivato il momento del rock, adesso tocca al rap. Piacenti o spiacenti è l’espressione di questo periodo”.

Albano ha confermato che sta per diventare di nuovo nonno: “E’ in arrivo una nipotina che nascerà attorno al Ferragosto. Una grande emozione. Un discorso è diventare padre, come mi è accaduto sei volte, un altro diventare nonno. Vorrò dei video della bimba per vedere giorno dopo giorno come crescerà”.

Sulle difficoltà di Celentano con Adrian: “Non voglio entrare in un certo tipo di polemiche. Sono un grande ammiratore di Adriano, ho avuto la fortuna nel 1964 di stare nel clan con una etichetta secondaria, ho inciso nel clan un brano meraviglioso, è stata la mia prima esperienza canora, e chi se la dimentica. Fantastico quel periodo. Per me Adriano è stato, è e sarà un grandissimo. Anche se forse questo non è un bel momento per lui. Adriano è stato un grande rivoluzionario e lo resterà. Un periodo di difficoltà può capitare a tutti”.

Sulle difficoltà incontrate in carriera: “Ricordo il 1968, venivo da una estate incredibile. A Sanremo tutti mi davano per vincente e invece arrivai settimo. Vidi come da un momento all’altro chi ti porta alle stelle può gettarti nella sabbia. Iniziarono a chiedere di me in Spagna e andai in Spagna. Lì vidi che c’era la vera meritocrazia. Ci ho lavorato per 15 anni meravigliosi. Negli anni 70 l’Italia era invivibile. Gli anni ’70 per l’Italia sono stati deleteri. In Spagna invece c’era una primavera artistica e umana straordinaria. Feci bene. L’istinto mi salvò in quel periodo. Uno come me che aveva partecipato alle Canzonissime e ai Sanremo, in quegli anni veniva vestito come un povero deficiente che aveva dato l’oppio ai popoli. L’espressione nazional-popolare è una espressione scema, creata da un coglione, almeno secondo me. Colui che coniò questo termine lo dedicò a Pippo Baudo e usava questa espressione in termini dispregiativi. SI chiamava Enrico Manca. Non mi manca per niente”.

Sulla fiction con Lino Banfi: “Stanno scrivendo, hanno trovato la chiave giusta per questa fiction, inizieremo a girare probabilmente nella prossima primavera”.

Su Salvini: “L’ho incontrato quando tre cinesi importanti mi hanno comunicato che in Cina la Francia ha il 50 percento di vendita dei vini francesi. L’Italia ha solo il 5%. Mi hanno chiesto di andare da Salvini. L’ho incontrato per questo, mi è stato simpatico. Un bell’incontro, normale. E’ un uomo che ti mette a tuo agio. Tre giorni dopo il nostro incontro il Ministro Centinaio era già in Cina per trattare questa tematica. Io ho fatto del bene all’Italia. Io non mi sono mai venduto, ho fatto semplicemente un favore al vino italiano e all’Italia. Io non sono leghista. Ovviamente vado a votare, non dirò mai per chi. Voto sempre per quello che mi sembra l’uomo giusto in un certo momento”.