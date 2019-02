Acr Messina: sabato il sindaco De Luca incontra Sciotto

6 Febbraio 2019 19:00

“Nella giornata odierna sono stato contattato dall’assessore allo sport Scattareggia per un incontro col sindaco De Luca in merito alla situazione della società di calcio. Ho confermato l’appuntamento per sabato mattina. Questa novità mi induce a rinviare la scelta del commissario che avrei dovuto fare oggi. Mi sembra giusto infatti rappresentare al primo cittadino quali sono le mie intenzioni da qui alla fine del campionato e per il futuro”. E’ quanto afferma il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto.

