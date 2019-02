Oltre 100 in acqua nel cimento di Arona

26 Febbraio 2019 22:55

Sono stati ben 102 i temerari che si sono tuffati nelle fredde acque del lago Maggiore nei giorni scorsi, in occasione del 43° cimento invernale, manifestazione storica organizzata dalla Pro Loco di Arona. Nella circostanza non poteva mancare il contributo della sezione di casa dell’UNVS presieduta da Alfonso De Giorgis, che è intervenuta assegnando una coppa alla partecipante con il maggior numero di anni, ovvero la comasca Carla Barbato, classe 1952. I Veterani dello Sport si sono messi in evidenza anche grazie ad Alberto Tampieri che non solo ha preso parte per la 41a volta al cimento invernale, ma che ha pure conquistato il secondo posto nella gara di velocità sui 50 metri, vinta da Diego Novella.

