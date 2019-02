Acireale, fiori e palloncini bianchi per l’ultimo saluto ai ragazzi travolti dall’onda assassina. Si cerca ancora il terzo disperso

Commozione oggi ad Acireale per i funerali di Lorenzo D’Agata e Margherita Quattrocchi, i due giovani ingoiati dal mare domenica scorsa al molo di Santa Maria La Scala. I corpi senza vita dei due giovani sono stati ritrovati lunedì scorso dalla Guardia Costiera. I funerali di Margherita sono stati celebrati oggi in Cattedrale, quelli di Lorenzo invece presso la Chiesa di Santa Maria degli Ammalati. La bara della ragazza è stata accolta in piazza Duomo dal lancio di palloncini bianchi e da un lungo applauso.

Proseguono ancora le ricerche del fidanzato di Margherita, il 22enne Enrico Cordella, anche lui a bordo della Panda verde finita ingoiata dal mare. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Il sindaco di Acireale ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino e l’associazione che organizza il Carnevale acese ha deciso di dedicare due giornate in memoria delle giovani vittime. La Fondazione inoltre apporrà sul luogo della scomparsa una targa in loro memoria.