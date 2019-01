Zes in Sicilia, pressing del M5S su Governo Musumeci: “la cabina di regia è ferma”

21 Gennaio 2019 20:54

Sicilia, Zafarana e Ciancio: “Musumeci ritarda sull’ istituzione Zes”. Chiesta audizione all’Ars

Con due distinte interpellanze presentate dalle parlamentari regionali del M5S Valentina Zafarana e Gianina Ciancio, il M5S chiede al Governo regionale a che punto è l’iter per l’istituzione in Sicilia delle Zone economiche speciali.

“Ad oggi, secondo quanto ci risulta, la Cabina di regia, istituita col compito di individuare le Zone economiche speciali da istituire nell’Isola non solo non ha formalizzato alcuna richiesta al Consiglio dei Ministri – dice la deputata di Messina del M5S e componente della commissione Attività produttive dell’Ars Valentina Zafarana – ma non ha assunto alcuna determinazione, salvo l’avvio di interlocuzioni con altri attori: ANCI, città metropolitane, Liberi consorzi, Comuni, stakeholders, associazioni di categoria e sindacali”. “Con questi atti parlamentari chiediamo di conoscere lo stato dell’arte della redazione della proposta di istituzione delle Zes – aggiunge Zafarana, che ha anche fatto richiesta di audizione in commissione Attività produttive – e maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione dei resoconti della cabina di regia. Non a caso la richiesta di audizione in terza commissione va anche nella direzione di un maggiore coinvolgimento dei territori interessati “.

Le fa eco la deputata regionale del M5S Gianina Ciancio: “Vorremmo sapere quali e quanti comuni hanno risposto al questionario inviato agli uffici regionali tramite l’Anci, considerato che nel corso dell’audizione del 18 dicembre scorso è emerso che non tutti gli enti locali interessati l’hanno ricevuto, a riprova di un evidente gap comunicativo”. “Nell’atto parlamentare che ho presentato – prosegue Ciancio – chiediamo che venga predisposto un cronoprogramma puntuale delle azioni che il Governo regionale intende mettere in campo per la presentazione della proposta al Cdm, che auspichiamo avvenga in tempi rapidi e senza ulteriori ritardi”.

