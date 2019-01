Serie C: Viterbese-Reggina 1-1, parte con un pari l’era Gallo, gli amaranto restano al 7° posto in classifica

16 Gennaio 2019 16:24

Serie C: Viterbese-Reggina 1-1, l’era Gallo parte con un pareggio in trasferta. La società lavora a nuovi acquisti per rafforzare la squadra

Viterbese-Reggina 1-1– Recupero della terza giornata del girone C di Serie C: allo stadio Rocchi di Viterbo gli amaranto pareggiano 1-1, nella prima gara da presidente per Luca Gallo, contro una Viterbese che ha cercato di fare la partita, almeno nella prima frazione di gioco (che si è conclusa per 1-0 per la squadra laziale). La Reggina è uscita alla distanza, sfiorando, dopo il pari di Viola all’81’ anche il gol vittoria senza però riuscirci. Indicazioni comunque positive per mister Cevoli. Intanto la società, dopo i quattro acquisti ufficializzati ieri, è pronto ad investire ancora per tenare il salto in B. Non sarà per niente facile riuscirci, ma la nuova società tenta di provarci.

VITERBESE-REGGINA: 1-1 (33′ Vandeputte, 81′ Viola)

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 43 TRAPANI 36 RENDE 31 CATANZARO 31 CATANIA 31 MONOPOLI 29 REGGINA 27 VIBONESE 26 POTENZA 25 CASERTANA 23 CAVESE 22 SICULA 20 FRANCAVILLA 18 RIETI 16 BISCEGLIE 15 SIRACUSA 15 VITERBESE 13 MATERA 11 PAGANESE 5

