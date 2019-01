Viola Reggio Calabria: nuova sede e cambiamento della denominazione sociale

8 Gennaio 2019 09:15

L’assemblea ha deliberato il trasferimento della sede sociale in Reggio Calabria e il mutamento della denominazione sociale in “Viola Reggio Calabria S.S.D. a r.l.”

Nella serata di ieri, presso il “Pianeta Viola”, alla presenza del notaio Dott. Stefano Poeta si è tenuta l’assemblea straordinaria a seguito della quale la Viola Reggio Calabria comunica che il Dott. Attilio Fusco, già delegato alla gestione ordinaria, è stato nominato liquidatore per lo svolgimento di tutte le attività di liquidazione con attribuzione dei relativi poteri. Il Dott. Fusco, che si avvarrà del supporto generale dell’ Avv. Aurelio Leuzzi ha proceduto anche alla conferma dell’intero organigramma (area marketing, comunicazione, medica e sportiva) già in essere. Contestualmente l’assemblea ha deliberato il trasferimento della sede sociale in Reggio Calabria e il mutamento della denominazione sociale in “Viola Reggio Calabria S.S.D. a r.l.”.

