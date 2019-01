La Viola Reggio Calabria dilaga contro Battipaglia, 119-63 per la Mood Project

27 Gennaio 2019 19:55

Basket, tutto facile per la Viola Reggio Calabria contro il fanalino di coda Battipaglia. La Mood Project s’impone al “PalaCalafiore” per 119-63

Tutto facile per la Viola Reggio Calabria contro il fanalino di coda Battipaglia. La Mood Project s’impone al “PalaCalafiore” per 119-63, in un match comandato dalla squadra di Mecacci sin dalla palla a due. I neroarancio ritrovano il successo e salgono a quota 23 punti in classifica. Mecacci lascia a riposo capitan Fallucca e sceglie il quintetto con Alessandri, Agbogan, Carnovali, Fall e Paesano. Battipaglia che nonostante le difficoltà sta disputando con dignità questa seconda parte di stagione risponde con Melillo,Ronconi, Vetri, Martino e Zaccaro. Avvio lanciatissimo della Viola. Carnovali e Agbogan puniscono la zona campana, Paesano e Fall siglano immediatamente il parziale di 19- 4. Martino e Ronconi provano a tenere in scia Battipaglia ma la Mood, guidata dalle bombe di Vitale, scappa inevitabilmente via. Mecacci è soddisfatto e lancia il giovane Ciccarello già nel primo periodo (35-18). Nobile è il protagonista del secondo quarto, la guardia friulana realizza sette punti in fila che aumentano il divario tra le due squadre. Fall domina sotto le plance e raggiunge molto presto la doppia cifra, Mecacci da spazio anche al 2001 Muià che trova subito il canestro ( 55-30). La schiacciata di Paesano e i liberi di Ciccarello mandano le squadre negli spogliatoi sul 63-34. Dopo l’intervallo è un monologo di Tommaso Carnovali, il numero dieci insacca cinque triple consecutive che scrivono la fine del match con largo anticipo (87-46). Battipaglia può poco nulla, la Viola si limita a gestire una gara mai in discussione e Mecacci bada a preservare qualche energia in vista della gara di Mercoledì 30 contro Pozzuoli. Un reverse di Ciccarello chiude il terzo periodo (91-50). L’ultimo periodo è normale amministrazione al “PalaCalafiore”, la Viola legittima il successo. Termina 119-63.

Mood Project Reggio Calabria – Treofran Battipaglia : 119-63 (35-18,26-16,28-16,28-13)

Mood Project Reggio Calabria: Muià 2, Alessandri 2, Fall 20, Fallucca n.e., Agbogan 16, Carnovali 22, Paesano 16,Nobile 15,Vitale 19, Ciccarello 13. Coach: Mecacci. Ass.ti: Trimboli,Motta

Treofan Battipaglia: Vietri 10, Cerzosimo,Dispinzeri n.e, Zaccaro 4,Melillo 14,Ronconi 22,Marone,DiBiase, Martino 13, Corvo. Coach: Gibboni. Ass.ti: Di Donato

Arbitri: Spinello Riccardo di Marnate (VA) e Lucotti Matteo di Binasco (MI)

