Villa San Giovanni: la scuola di Pezzo apre le porte ai genitori per un sopralluogo con il sindaco prima di accogliere i bambini

31 Gennaio 2019 18:26

Villa San Giovanni: la richiesta dei genitori, che si erano appellati al primo cittadino per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori nella scuola elementare di Pezzo, è stata accolta dal sindaco Giovanni Siclari che questo pomeriggio ha aperto le porte della “Don Luigi Milani”

La richiesta dei genitori, che si erano appellati al primo cittadino per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori nella scuola elementare di Pezzo, è stata accolta dal sindaco Giovanni Siclari che questo pomeriggio ha aperto le porte della “Don Luigi Milani”. A tratti increduli ma per tutto il tempo soddisfatti i genitori del quartiere di Pezzo hanno toccato con mano ‘enorme sforzo compiuto dall’amministrazione per portare a termine i lavori e mantenre l’impegno preso con i cittadini. “Questa scuola, il collaudo statico parla chiaro, è tra le più sicure del nostro territorio dopo gli interventi fatti – ha diciarato il sindaco Giovanni Siclari – e una volta completati dei dettagli , ormai manca veramente poco, e ottenuti tutti i le certificazioni e le autorizzazioni i bambini potranno finalmente avere la loro scuola. Non vi nego che le difficoltà sono state tante – ha chiarito il sindaco rivolgendosi ai genitori – ma in poco tempo abbiamo fatto tutto il possibile affinchè questa non rimanesse un rudere ma potesse tornare ad acogliere i nostri piccoli in totale sicurezza. Siamo arrivati al giro di boa e sono certo che, sempre in economina grazie al lavoro dei dipendenti comunali, in breve tempo saremo anche in grado di consegnare il piano inferiore e il cortile per consetire ai bambini di poter usufruire anche di spazi aperti adeguati. Le cose fondamentali sono già stati portati a termine, sanitari nuovi e a norma, classi predisposte per il riscaldamento e una struttura solida e pulita. Abbiamo fatto tutto il possibile. Un ringraziamento ai rappresentanti dei genitori che hanno fatto da collante per arrivare a questo risultato”. I genitori hanno mostrato entusiamo e gratitudine apprezzando e riconoscendo l’enorme mole di lavoro svolta dall’amministrazione Siclari in poco tempo. Le aule sono pronte ad accogliere almeno una prima (gi formata), una seconda, una terza, due quarte e due quinte. Anche l’assessore Sonia Labate, presente durante il sopralluogo, ha raccolto le richieste dei genitori valutando ogni consiglio utile per poter andare incontro a quelle che sono le esigenze di un quartiere che da troppo tempo attende che i corridoi della scuola che ha visto crescere intere generazioni tornino ad essere affollati.

Valuta questo articolo