25 Gennaio 2019 22:00

Villa San Giovanni: open day all’istituto professionale alberghiero servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera

Il 26 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 si svolgerà l’Open Day dell’IPLB TUR di Villa San Giovanni. Nel Corso del pomeriggio, Docenti ed alunni illustreranno a genitori ed alunni della Scuola Secondaria di I grado l’Offerta Formativa relativa agli indirizzi di Studio e ai servizi per l’enogastronomia: Settore Cucina / Opzione prodotti dolciari, artigianali industriali

Sala e Vendita

Ospitalità Alberghiera

Inoltre, gli alunni, saranno informati sulle attività laboratoriali e sull’alternanza scuola Lavoro, occasione per confrontarsi con i docenti, alunni e tutto il personale della scuola partecipando alle attività di laboratorio nei settori di indirizzo. Gli Uffici di Segreteria saranno aperti per le iscrizioni e per eventuali informazioni che ognuno riterrà opportuno acquisire. L’utenza è invitata presso la sede dell’IPALB TUR Via A. De Gasperi Località Bottaro di Villa San Giovanni.

