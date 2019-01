Vibo Valentia: 40 alunni visitano la Capitaneria di Porto

16 Gennaio 2019 21:25

Visita guidata presso la sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina in favore di circa 40 alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni – Auguruso” di Lamezia Terme

Nel corso della mattinata odierna si è tenuta una visita guidata presso la sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina (VV) in favore di circa 40 alunni, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, dell’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni – Auguruso” di Lamezia Terme (CZ). La visita, organizzata dal Sig. Aldo Pujia, Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Lametino di Lamezia Terme e dalla Professoressa Eleonora Sirianni grazie alla disponibilità offerta dalla Guardia Costiera, si inserisce nel progetto formativo denominato “Vela Scuola – il mare arriva in aula”, ideato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, con il Ministero per la Tutela dell’Ambiente del Territorio e del Mare e con il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso della visita didattica, sono stati illustrati gli aspetti organizzativi delle complesse attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana in mare e alla tutela dell’ambiente marino e costiero. Spiccato interesse è stato mostrato dagli studenti anche nel corso del briefing introduttivo, durante il quale è stato peraltro proiettato il video “Angeli del mare” realizzato dal Corpo delle Capitanerie di Porto.

Valuta questo articolo