Messina, vetrofania per gli esercizi commerciali: un gesto di accoglienza per le persone con disabilità

30 Gennaio 2019 13:26

Venerdì alla Camera di Commercio di Messina la presentazione della vetrofania per gli esercizi commerciali: un simbolo di accoglienza nei confronti delle persone con disabilità sensoriale

Si terrà venerdì 1 febbraio alle 10, nella sala Giunta del Palazzo camerale, la conferenza stampa di presentazione della vetrofania per gli esercizi commerciali quale simbolo di accoglienza nei confronti delle persone con disabilità sensoriale accompagnati da cani guida. La vetrofania è stata realizzata dalla Camera di commercio in collaborazione con il Centro regionale “Helen Keller” dell’Unione italiana ciechi e scuola cani guida con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale di non vedenti e ipovedenti. Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, e il presidente del Centro regionale “Helen Keller”, Giuseppe Terranova. Presenzieranno, inoltre, i rappresentanti delle associazioni di categoria.

