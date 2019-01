Università di Messina, appello degli studenti di Reggio Calabria: “non chiudete la sede distaccata reggina”

19 Gennaio 2019 20:25

Reggio Calabria, gli studenti dell’Università di Messina (corso di economia aziendale) scrivono un appello all’ateneo per non chiudere la sede sulla sponda calabrese dello Stretto

Con una lettera-appello, gli studenti del corso di studi in economia aziendale della sede di Reggio Calabria rappresentano quanto segue:

“-In data 14/01/2019 venivamo a conoscenza della fissazione di una riunione con il direttore di dipartimento il cui oggetto non era chiaramente esplicitato.

-In data 16/01/2019 aveva luogo la suddetta riunione, nel corso della quale venivamo informati dell’intenzione dell’Università di interrompere l’erogazione

delle lezioni presso la sede di Reggio e dei relativi esami già a decorrere dal semestre corrente.

-Ciò veniva motivato sulla base di ragioni organizzative interne dell’Università.

-A fronte di tale comunicazione venivano ipotizzate due soluzioni alternative: o la fruizione delle lezioni in videoconferenza ovvero la possibilità di seguire i corsi presso la sede di Messina. Anche per gli esami veniva prospettato di sostenere le relative prove presso la sede di Messina nelle date già fissate, diverse da quelle di Reggio, e di conseguenza con i professori titolari di ciascun insegnamento presso la sede di Messina.

-Ciò giungeva del tutto inaspettato e senza alcun preavviso, essendone prevista l’applicazione fin da subito.

-Non può sfuggire che tale situazione si traduca in un evidente pregiudizio per gli studenti, in quanto se ciò venisse attuato essi si troverebbero nell’impossibilità di sostenere gli esami del semestre per come programmati, a causa della variazione delle relative date.

-Inoltre per molti nella scelta di tale corso di studi è stata determinante la possibilità di fruire dei corsi e degli esami presso la sede di Reggio Calabria. Se ciò venisse meno ne deriverebbe per gli studenti un danno notevole anche in termini economici dovendo essi recarsi a Messina per le lezioni ovvero dovendo ivi trovare un alloggio, con i disagi aggiuntivi derivanti dal dover provvedere a ciò ad anno accademico già avviato.

-E’ indubbio che, se la sede di Reggio non fosse stata prevista nell’offerta formativa, molti studenti avrebbero optato per diverse soluzioni.

Tutto ciò premesso

Gli scriventi invitano e diffidano l’Università come rappresentata dalle autorità in indirizzo a mantenere inalterata la situazione originariamente prospettata e garantita. In subordine a posticipare i suddetti provvedimenti al successivo anno accademico, consentendo la conclusione del presente secondo le modalità ordinarie.

Gli stessi si riservano di adire le sedi competenti per ogni danno che dovesse derivare loro dai provvedimenti assunti dall’Università“.

Valuta questo articolo