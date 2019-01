Imprese: Unieuro sbarca in Sicilia, acquistati 12 negozi Pistone

15 Gennaio 2019 17:12

Unieuro annuncia l’acquisto del 100 per cento del capitale sociale di una società di nuova costituzione titolare di 12 punti vendita in Sicilia attualmente appartenenti a Pistone Spa

Unieuro sbarca in Sicilia. Il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, infatti, ha annunciato l’acquisto del 100 per cento del capitale sociale di una società di nuova costituzione titolare di 12 punti vendita in Sicilia attualmente appartenenti a Pistone Spa, uno dei soci del gruppo d’acquisto Expert con sede a Carini (Palermo). L’operazione segna lo sbarco di Unieuro nell’Isola, una regione ad oggi ‘presidiata’ con un solo punto vendita diretto a Ragusa e 25 negozi affiliati. Rappresenta la seconda maggior acquisizione in termini di fatturato incrementale negli oltre ottant’anni di storia della società. Con una superficie di vendita complessiva pari a oltre 25.000 metri quadrati, i 12 negozi sviluppano un fatturato di circa 140 milioni di euro. “L’acquisizione annunciata oggi, la più importante da quando ci siamo quotati in Borsa – dice Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro –, rappresenta il coronamento di una strategia di espansione territoriale che vede una delle più naturali direttrici di sviluppo proprio in Sicilia, area in cui il marchio Unieuro è tuttora sotto rappresentato. Siamo entusiasti di debuttare in una regione popolosa e dal grande potenziale, subentrando alla famiglia Pistone nella gestione di punti vendita moderni, efficienti e redditizi, che integreremo nella nostra rete senza interromperne l’operatività quotidiana e senza sovrapposizioni con altri nostri negozi“. Il prezzo pattuito per l’acquisto della partecipazione nella newco è pari a 17,4 milioni di euro e verrà corrisposto in tre tranche: 6 milioni di euro al closing, 6 milioni a distanza di 12 mesi e 5,4 milioni dopo ulteriori 12 mesi. (AdnKronos)

