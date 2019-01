7 Gennaio 2019 18:46

È boom di avvistamenti ufo: segnalazioni anche in Sicilia

Proseguono gli avvistamenti Ufo in varie regioni d’Italia. Secondo quanto riporta il Centro Ufologico Mediterraneo l’ultimo avvistamento arriva da Genova Rivarolo. Il Comun segnala inoltre avvistamenti anche in Lombardia e in Sicilia. Sull’isola le segnalazioni arrivano da Catania (con ben due avvistamenti), e Ragusa, precisamente a Cava d’Ispica.

