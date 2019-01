Trivelle in Calabria, Siclari (FI): “ennesimo passo indietro, non rispettate le promesse elettorali”

6 Gennaio 2019 18:00

Il senatore Marco Siclari contesta una politica, quella pentastellata, che colpo dopo colpo continua a perdere consensi e a deludere le aspettative senza far mancare l’attenzione alla Calabria

“Il M5S continua a deludere i suoi elettori non rispettando gli accordi e le promesse in campagna elettorale. E anche sulle trivellazioni, alla fine, hanno fatto esattamente ciò che criticavano”. Il senatore Marco Siclari contesta una politica, quella pentastellata, che colpo dopo colpo continua a perdere consensi e a deludere le aspettative senza far mancare l’attenzione alla Calabria. “Oliverio pensi alla sanità calabrese, ai trasporti assenti ed alle trivellazioni prima di giudicare il dl sicurezza”, ha concluso il senatore azzurro.