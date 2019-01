Tratta di nigeriane a Messina, anche un italiano coinvolto: controllava le prostitute arrivate in città

25 Gennaio 2019 13:32

L’uomo forniva notizie utile per rintracciare le minori gestite dalla banda e partecipava all’avviamento della prostituzione di quelle che venivano ospitate nei centri di accoglienza a Messina

C’è anche un italiano coinvolto nell’indagine dei carabinieri che ha portato alla luce l’attiva criminale di una cellula di matrice nigeriana. Il gruppo criminale faceva entrare clandestinamente in Italia minorenni nigeriane, con la promessa di una vita migliore. Le giovani partite dall’Africa, passano attraverso Messina per raggiungere vari Paesi dell’Unione Europa. Una volta arrivate in Italia le giovanissime venivano sottoposte a riti di magia nera e avviate alla prostituzione. A dare supporto all’organizzazione criminale l’italiano, che opera nel settore della protezione civile e assistenza ai migranti. L’uomo forniva notizie utile per rintracciare le minori gestite dalla banda e partecipava all’avviamento della prostituzione di quelle che venivano ospitate nei centri di accoglienza a Messina. L’uomo fungeva da collegamento con l’Italia.

